Billy Pod - limit to your love feat. Katerine Duska (Feist/James Blake Cover)

There's a limit to your love

Like a waterfall in slow motion

Like a map with no ocean

There's a limit to your love

Your love, your love, your love



Να ζείς, να απολαμβάνεις, να τολμάς να μην υπεραναλύεις, να μην περιορίζεις την αγάπη σου!!