LP - Lost On You [Official Video]

Ζήσαμε σε πολύ λίγες στιγμές πάρα πολλά. Πρωτόγνωρα για εμένα τουλάχιστον. Σε αγάπησα και σε μίσησα στον υπερθετικό βαθμό.

Δεν θέλω πλέον ούτε να σε συναντήσω τυχαία,.

Όμως θέλω να σε ευχαριστήσω για όλα όσα με διδάξες, άθελά σου ίσως. Όλα τα καλά αλλά και όλα τα κακά . Ήσουν σταθμός στη ζωή μου. Αλήθεια. Κι ας έχουμε μισήσει ο ένας τον άλλον τόσο πολύ.

Είσαι ο μέντορας μου. Εκείνος που με ωρίμασε, που με έμαθε να αγαπάω τον εαυτό. μου.

Θέλω να είσαι καλά και ευτυχισμένος .

Σ'ευχαρστώ