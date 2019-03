Bobby Vee -- More Than I Can Say

Η πιο ψευτικη αφιερωση που μ'εγινε κατ ιδιαν.Γιαυτους που αφιερωσαν αλλα δεν αφιερώθηκαν.Γιαυτους που τους ενοιαζε τοσο να μην κλαψουν που κανουν τους αλλους να κλαινε./γιαυτους που ρωτησαν πηραν απαντηση με πραξεις ναι κ τελικα δεν τους ενοιαζε κ πολυ,Γιαυτους που τα λογια τους δεν εχουν αντιστοιχια με τις πραξεις κ τα λογια τους ακομα ειναι αλληλοακυρωτικα κ τελειως αντιφατικα.Γιαυτους που λενε οτι η αγαπη δεν φτανει για να ξεφορτωθουν τον αλλον,ακομα κ αν δεν φορτωθηκε κ ηθελε νααναι απο διπλα,με αλληλοστηριξη οσες πραξεις κ αν κανει δεν θα φταναν ποτε.Για τους ασυνειδητους κ για οποιον δεν αφησε απλα τον αλλον να βλεπει το σκοταδι του καδου απο μεσα αλλα φροντισε να τον μειωσει τοσο ωστε να μην μπορει να εχει δυναμη να ανοιξει το καπακι να βγει ευκολα.Ειρωνιες,για οσους τα μαθαν λαθοςκ τεσταρουν ανθρωπους μεχρι να τους καλυψουν την ανασφαλεια/τις ανασφαλειές τους κ πεταμα.κ για τα θυματα που δεν το πηραν νωριτερα χαμπαριι ας μαθουμε να αγαπαμε εκει που μας θελουν κ μας κρατανε,σφιχτα κ πραγματικα κ δεν πανε στην επομενη/ιδανικη/καταναλωση/Ας χαμογελασουν κ αυτοι που πατηθηκαν εξαπατηθηκαν γιαυτους ειναι η μουσικη ,αυτους τους ακουει κ η μουσικη .Κ ας μην πω τι εγινε ειπωθηκε.η πραγματικοτητα για καποιους ειναι παντα πιο σκληρη οταν κανεις λες πραγματικα κ αγαπητικα κ μισεισαι περισσοτερο αποσο μπορουν να σου πουν κ δειξουν κ πραξουν ακυρωσουν κ σαν ανθρωπο αλλα το προσπαθουν αλλα εχουν ζητησει κ εισπραξει το αντιθετο.Αφιερωμενο σε ολους τους ναρκισιστες που δεν θελουν να αλλαξουν για να επιβιωσουν κ μονο μεσα σε εναν κατα 3/4 ναρκισσιστικο πια κοσμο αλλα νομιζουν οτι ειναι ειναι αντισυμβατικοί κ διαφορετικοί.Ας πουμε οτι καλα κανετε κ καταλαμβανετε κ απολαμβανετε αλλα ας μην μειωνετε κ οτι οποιον σας το επετρεψε,ειναι γελοιο να θελουν καποιοι αξιοπρεπεια κ αγαπη για τους ιδιιους κ να φερονται αναξιοπρεπως κ αναποδα στους αλλους κα κα.Φερματα,μην τρελενετε κ πετατε οσους σαν αγαπουν πραγματικα ,αν μπορειτε να το καταλαβετε κ αυτο κ ποιοι.Καλη η ελευθερια να κανουμε οτι θελουμε καλες κ ερμηνειες αλλα μερικα πραγματα αντικειμενικα δεν ειναι αγαπητικα κ αντικειμενικα θα προκαλεσουν θυμο,κ αν εχετε θυμωσει των αλλον 100 αντικειμενικα κ θυμωσετε μια επισης αντικειμενικα βαλτε στο ζυγι κ τους δυο ,οχι μονο τον εαυτο σας για να μπορειτε να ισχυριζεστε οτι αγαπησατε κ οτι δεν αγαπηθηκατε μονο.