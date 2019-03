Sad Violin Music (THIS WILL MAKE YOU CRY)

Πονάω. Όχι εξαιτίας κάποιου χωρισμού ή κάποιου έρωτα. Εξαιτίας της ζωής μου, των συνθηκών της. Μην πείτε πως εμείς φτιάχνουμε τις συνθήκες, γιατί ναι ισχύει αλλά υπάρχουν πράγματα που έρχονται στο δρόμο μας, που δεν τα διαλέξαμε εμείς, ούτε ευθυνόμαστε για αυτά. Πονάω που είμαι τόσο αδύναμη να διαχειριστώ τη ζωή μου. Και δεν ξέρω πως και πότε θα το ξεπεράσω όλο αυτό. Η κακία του κόσμου, με έχει πείσει πως δεν αξίζει η ύπαρξή μου πολλές φορές. Όμως πάντα προσπαθώ. Πάντα σηκώνομαι και πάντα πέφτω. Θυμίσου, είσαι όμορφος και ικανός, εσύ που το διαβάζεις αυτό, εγώ δεν είχα κάποιον να μου το πει , όταν το χρειαζόμουν.