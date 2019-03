Lo-Fang - The One That I Want (Official Audio)

θα στο έλεγα για άλλη μια φορά.. ότι σε αγαπώ!

Και θα σου επαναλάμβανα την αλήθεια μου, γιατί την αγνοείς τόσον καιρό που σε απασχολούν άλλα θέματα.. και θα στο ζητούσα για άλλη μια φορά, να το σκεφτείς..!

Αλλά δεν τον έχω.. γιατί δεν άντεχες να τ'ακούς άλλο!