16. And So We See The Truth & The Beauty

Άντε άλλη μία φορά να αφήσω κάτι εδώ...



Αγαπητέ/ή που αναφέρεσαι σε κάποια ψευδώνυμα, που έχουν κάποια παρουσία στην ιστοσελίδα προφανώς, δεν έχω σχέση με αυτά τα άτομα. Ωραία αυτά που λες πάντως, οι συμβουλές ποτέ δεν πάνε χαμένες! Ωστόσο, για να βρίσκεις κάποια ομοιότητα στα γραφόμενα μου, σημαίνει πως ειμαστε πολλοί εκεί έξω;

Ο λόγος που έγραψα κάτι εδώ, είναι κάτι σαν απολογία - ενημέρωση. Θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι κακό να μην κρύβεις ότι πονάς, χωρίς βέβαια να το τρίβεις στα μούτρα των άλλων. Μέχρι να αναγνωρίσεις τι είναι που σε πονάει, να το κατανοήσεις, να συγχωρήσεις και να αγαπήσεις το κομμάτι του εαυτού σου, που ένιωθε έτσι κι αφού ξέρεις ότι έσκυψες να αφουγκραστείς το πρόβλημα σου, να σηκωθείς ξανά. Όλα αυτά θέλουν χρόνο, ποσοτικά διαφορετικό για κάθε άνθρωπο. Αλλά αυτό ακριβώς είναι η υπευθυνότητα, να αναμετριέσαι συνέχεια με το πρόβλημα σου, μέχρι να το λύσεις. Η αλήθεια δεν είναι πάντα όμορφη, εξού κι ο παραλληλισμός με τους μικρούς υδρόβιους τενόρους... και φυσικά από μπλέξιμο με κάποια αναφορά εδώ μέσα. Εδώ βρίσκει εφαρμογή αυτό που λες, κάνε κάτι εποικοδομητικό κι ανακύπτει το ερώτημα, κατά πόσο έχασα το χρόνο μου που εκφράστηκα εδώ (αν το έκανα συνέχεια, ίσως θα ήταν έτσι ;) ή αν ήταν το μόνο μέρος που υπήρχε κι ένιωσα λίγο καλύτερα, άρα κέρδισα κάτι.

Από εκεί και πέρα για τα άτομα που αναφέρεσαι, δεν γνωρίζω περαιτέρω - δεν απαντώ!



Μια φίλη της αλήθειας