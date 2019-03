I'LL STAND BY YOU (Lyrics) - THE PRETENDERS

Το ξέρω ότι το βλέπεις ότι είμαι μαζί σου όποτε με χρειαστείς. Είμαι στα κάτω σου στα χειρότερα σου εκεί και προσπαθώ να σε ανεβάσω. Και εγώ όμως όταν χάνω την πίστη μου στον εαυτό μου,μου το θυμίζεις κάθε φορά να με πιστεύω...πως να μη δεθούμε μετά εμείς οι δύο. Έχουν δίκιο όσοι λένε ότι στα δύσκολα φαίνονται όλα...ανυπομονώ όμως να μας έρθουν και τα καλά να ανθίσουν με όπως πρέπει....αν αντέξουμε μέχρι τότε