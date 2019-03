Adele - Someone Like You

Λυπάμαι δεν απευθυνόμουν σε εσένα! Αποκλείεται να ήσουν εσύ, κρίνοντας από αυτά που γράφεις. Άλλωστε δεν αρκούν!

Σε κάθε περίπτωση περιμένω ένα μήνυμα ή ένα τηλέφωνο από το άτομο που απευθύνομαι.

Δε θέλω να μας αφήσω πίσω, που να πάρει! Όμως πρέπει. Γιατί υποφέρω από μοναξιά.