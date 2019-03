A Star Is Born: "Always Remember Us This Way"

που μ'έκανε να τα ξεχνάω όλα...



https://scontent.fath5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/54220373_585741395234197_3405877020977004544_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_ht=scontent.fath5-1.fna&oh=8160dc8f8c59afca2485e6478cab494f&oe=5D0AEB9A