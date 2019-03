Turisas - Stand Up And Fight - Stand Up And Fight! (With Lyrics)

Stand Up and Fight!



Κάποιος που ταυτίζεται και εν μέρει, μπορεί να συσχετιστεί με παρόμοιες καταστάσεις. Κάποιος που όχι μόνο δεν βρήκε ένα χέρι βοήθειας πουθενά, αλλά άλλοι μάλιστα, επιχείρησαν μέχρι και να τον αποτελειώσουν.



ΣΗΚΩ



ΠΑΛΑΙΨΕ



Από μέσα μας ξεκινάνε όλα. Το φρόνημα του πολεμιστή κρατάει έναν άνθρωπο όρθιο στα πόδια του και όχι τόσο οι μύες. "Σπάσε τα κόκκαλα του μαχητή και το σώμα του θα γιατρευτεί. Σπάσε το πνεύμα του μαχητή και το σώμα του θα πεθάνει". ΔΥΝΑΜΗ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ. Πρωτίστως. ΠΑΝΤΑ