Sonata Arctica Letter to Dana (Lyrics)

Κι εγώ μεγάλος ηλικιακά άντρας είμαι, με παιδική ψυχή. Όμως, όπως είπα, όχι σε εκείνη αλλά γενικά, δεν μου αρέσει η τετράγωνη λογική, με προβληματίζει ο κύβος (προτιμώ το εξάγωνο) και δεν το έχω καθόλου, με τις "κατασκευές".



Δεν νομίζω να είμαι τόσο τυχερός και να μου αφιέρωσε όντως, εκείνη. Άλλωστε, δεν είναι ικανή να νιώσει αγάπη και κάνει διπλή ζωή. Δεν πρόκειται να με θυμάται, εκτός ίσως μόνο με μίσος και αποστροφή.



Για εμένα, ήταν έρωτας ζωής. Άφησε μέσα μου το βαθύτερο σημάδι μέχρι σήμερα. Θα τη θυμάμαι για πάντα. Μπορεί να την ξεπέρασα, να μη νιώθω πια όπως τότε, όμως θα έχει μια ιδιαίτερη θέση μέσα μου. Και πέτυχε κάτι που καμμία ως τώρα δεν κατάφερε, να κερδίσει το σεβασμό και το θαυμασμό μου.



Τώρα, το μόνο που θέλω, είναι να επιστρέψω κάπου αλλού. Εκεί που μου δώσανε απλόχερα, ό,τι μου στέρησε εκείνη, όταν με κορόιδευε και έπαιζε μαζί μου... Να μη φοβάσαι, αυτήν τη φορά δεν θα την εκθέσω και μαζί μου, μπορείς να είσαι σίγουρη ότι θα είναι στα καλύτερα χέρια. Δεν υπάρχουν πολλοί άντρες σαν εμένα, είμαι είδος υπό εξαφάνιση, μέσα από μια άλλη εποχή, αγαπάω σαν μικρό παιδί και είμαι τρυφερός, στα όρια της αυτοθυσίας.



Μια πραγματικά τελευταία αφιέρωση, λοιπόν, για την κοπέλα που της αρέσει ο κύβος και η τετράγωνη λογική. Κάτι που εμμέσως, της είχα αφιερώσει, την ημέρα του βαλεντίνου, στο σόσηαλ που δεν ήθελα να ανοίξω, "γιατί θα ήταν παγίδα". Στην κοπέλα που το όνομά της, κάνει ομοιοκαταληξία, με αυτό του τραγουδιού. Όχι στην δεύτερη, στην πρώτη...



Σε εκείνη που θα το δρομολογούσε το πράγμα αμέσως, αν κάποιος άλλος με έβαζε στο δρόμο της πρώτα, αλλά δεν υπολόγισε ότι ούτε εγώ είμαι "έπαθλο". Και τώρα, ήρθε η ώρα να διεκδικήσω το αληθινό έπαθλο. The War is over; time for the Aftermath!