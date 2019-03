When I Look At You

Ναι ειμαι τρελή...ναι λεω και ασυναρτησίες...ναι δεν ξερω τι να κανω...ναι λεω την αλήθεια που μοιάζει με ψέμα...ομως εγω ξερω οτι εσυ και εγω ειμαστε ενα εφηβικό τραγουδι που κραταει για παντα...ξερω οτι η ελευθερια και η αγαπη ειναι ο δρόμος μας και αυτο δεν θα αλλάξει ποτε. Οτι και να γινει, ποτε. Πιστευω στα παραμύθια ακομα και αν αλλο νομιζεις οτι συμβαίνει εσυ και αλλο νομιζω οτι συμβαίνει εγω. Καπου θα συναντηθούμε και θα αντίκρυσουμε καθαρα ο ενας τον άλλον. Σαγαπω τοσο πολυ. Η πρωτη φορα που μου ειπες σαγαπω ξερεις γιατι ηταν. Πονάει ακομα...ξερω ομως οτι δεν ηταν η πρωτη φορα...η πρωτη φορα ηταν αιώνες πριν.