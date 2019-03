IT TAKES TWO TO TANGO PAUL VOUDOURIS HD

Ότι ήθελα να τη χειριστώ.

Ότι τρελάθηκα και της ρίχτηκα.

Ότι εκμεταλλεύτηκα την καλοσύνη της.

Ότι έπαιζα παιχνιδάκια.

Ότι έλεγα σε όλους φαντασίες και τους τρόλαρα.

Ότι ενώ είμαι αλλού, συνεχίζω να χειρίζομαι άλλους...



Σε εκείνη που μόνη της περηφανευόταν για τα ψέμματά της και τη μαεστρία τους, τον αριθμό των συντρόφων και των περιπετειών της, που έλεγε "η αλήθεια θέλει κότσια, τα ψέμματα μνήμη"...



"It Takes Two To Tango", όπως θα έλεγες κι εσύ



You tell me that he really hurt you

Hurt you, oh, so bad

You wonder how he could desert you

God, he made you mad

Were you nothing but a victim

Did you never have a choice

It takes two to tango

Didn't you wear familiar clothes

The ones you wear so well

Didn't you blush just like a rose

On your way to hell

Were you nothing but a victim

Did you never have a choice

It takes two to tango

Were you nothing but a victim

Did you never have a choice

It takes two to tango

Weren't you once head over heels

Weren't you, oh, so sure

If she's to blame for how you feel

Who will be the cure

Were you nothing but a victim

Did you never have a choice

Oh, it takes two to tango

Hey, now, even if your arm was twisted

What happened to your voice

Oh, it takes two to tango



Ξέρεις τί είναι το μόνο που θέλω. Πίσω, κάτι που πήρες μακρυά. Όχι εσένα, όχι από εσένα. Ασημένιο αστέρι, χρυσή καρδιά. Θέλω να μου χαρίσει αυτόν το χορό ξανά.