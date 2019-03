The Prodigy - No Good (Start The Dance) (Official Video)

Αφιερωμένο στο ίδιο το groupe που λάτρεψα και μεγάλωσα με την μουσική τους. Χρόνια εφηβικά, χρόνια νεανικά, χρόνια φοιτητικά

Κρίμα πραγματικά.

Come on, who can, who can, can hear the bass drum?

Come on, who can, who can, can hear the bass drum?

Ακούγοντας τα μπάσα και τα ντραμς γαληνεύει η ψυχή σου.