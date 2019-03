Joe Bonamassa & Beth Hart - I'LL TAKE CARE OF YOU - Lyrics

Νομίζω το ξέρεις ότι αν δε με διώξεις πάντα θα βρίσκομαι κάπου γύρω σου σαν αόρατος δορυφόρος να σε προσέχω.Αρκεί να με φωνάξεις και θα μαι πάντα εκεί....και μη μου φοβάσαι εσένα ποτέ δε θα ήθελα να πληγώσω.Δεν ξέρω γιατί αλλά ότι και να γίνει θέλω να είσαι πάντα καλά.Ίσως επειδή και η δικιά σου ψυχή όπως και η δικιά μου είναι μαλακές σαν πούπουλο και ο πόνος που κουβαλάμε και οι δυο είναι πολύς...