Nina Simone - You Don't Know What Love Is

Το ειδα στα ματια σου οτι ενιωσες οτι ενιωσα. Μονο αυτο εχω. Εμενα αυτο που με εφερε σε εσενα ειναι αορατο και δεν εχω κανενα αγγιγμα του...μονο την ιδεα...και οτι εχεις για μενα ποτε δεν μου το ειπες. Εγω ζω με φαντασματα και ομως καταφερνω να σε αγαπαω και ας με μαχαιρωνεις πισωπλατα με την υποκρισια σου...δεν ειχες ουτε την ευγενεια και το θαρρος να μου πεις πως δεν θα μπορεσεις να ειμαστε οπως ειμασταν...τα συγνωμη ειναι αμετρητα που μου χρωστας...τα συγνωμη στον εαυτο σου ακομη περισσοτερα... και εγω εκανα λαθη..σε πιεσα...σε προσβαλω οταν σου λεω οτι δεν βλεπω πως νιωθεις και πως δεν βλεπω ποσο δυσκολο ειναι για σενα...νευριασα και απομακρυνθηκα εσωτερικα γιατι με εκανες να πονεσω...τι να κανουμε κανεις δεν ειναι τελειος...εσυ εβαλες προταιρεοτητα τον φοβο..σε καταλαβαινω ολοι το κανουμε καποιες φορες..εδω ομως μιλαμε για βαρυσημαντες επιλογες που οσο και να αποφευγεις τοσο πιο πολυ βαραινουν...δεν θα σε ξεχασω ποτε...και αυτα που ξεχασα δεν θα τα ξεχασω ποτε και ας μοιαζουν με μιλουνια γυαλια μεσα στο κεφαλι μου και ας μην ξερω τι ειναι...μην περιενεις να σου μιλησω ενω εσυ δεν το κανεις...το εκανα ηδη...το εκανα πολλες φορες... αν σου αρεσε ας το σεβοσουν...η αγαπη ειναι ανευ ορων αλλα δεν δεχεται τον χειρισμο...δεν μπορει να λειτουργησει ετσι...συγνωμη για τα σκληρα μου λογια...ηθελα να εκφρασω καπου τι σκεφτομαι...ο