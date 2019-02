Dance me to the end of love ~ Leonard Cohen (greek subs) ♪♫•*¨*•.¸¸❤

Μου αρέσει να φαντάζομαι να το χορεύουμε, τόσο στενά όπως με χόρευες χθες, με τα σώματά μας κολλητά.

Και τα χείλη μας σε απόσταση αναπνοής.. Ένα στραβοπάτημα μόνο θέλαμε για να ακουμπήσουν ξανά τα χείλη μας, όπως παλιά..Και το ξέρω πως κι εσύ το θες...

Η μυρωδιά σου, το άγγιγμά σου, το δέρμα σου...