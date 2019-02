An Tha Borousa Ton Kosmo Na Allaza (If I Could Change The...

που η Ελλαδα καιγοτανε εγω παλευα σε ενα κρεβατι ''χωρις να εχω κατι'', παλευα για την ελευθερια μεσα μου, ξεχασα την καρδια μου απο φοβο...χρονια μετα αποφασισμενη και σιγουρη για το τι αισθηση εχει η ελευθερια, συγχωρεσα τον εαυτο μου, ετοιμη να αγαπησω χωρις συνορα μεσα μου...ετοιμη να δωσω την μαχη για ολους και ας μην ξερω τα παντα...θελω να μαθω, μαθαινω...και αν θα μπορουσα τον κοσμο να αλλαζα θα ξαναεβαφα γαλαζια την θαλασσα.