Luciano Pavarotti & Skunk Anansie - You'll Follow Me Down

Nell'anima c'e' una speranza che non muore mai, se la vorrai dovrai cercare il sole dentro te, devi usarne poi la luce per scoprire che..che se il domani tu non scordarlo mai piu, sei grande e lo sai, se fiera sarai tu lo capirai...