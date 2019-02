Titanic • My Heart Will Go On • Celine Dion

Το ειπες ξεκάθαρα δεν με θες, δεν υπήρξε κατι, δεν εισαι εδω. Φτάνει. Κατάλαβα. Δεν θα μάθω ποτε και θα ζω παντα ετσι...μεταξύ ενός βήματος και ενός βηματοδότη... Φύγε λοιπον. Παρε με τηλέφωνο και πες μου αντίο. Δεν μου αξίζει η κρυφή εκδίκηση και μια μάσκα που λεει οτι μ´αγαπας...δυστυχώς εγω σαγαπαω και ολα αυτα τα καταλαβαινω οσο και αν με τσαμπουκά προσπαθεις να το παίξεις οτι ολα ειναι οκ...οχι δεν θα ειμαι καλα αν αυτο θες να μάθεις. Δεν ξερω τι θα γίνω και να μην σε νοιάζει...ισως γράφω εδω μεχρι να σιγουρευτω οτι δεν εισαι...μετα θα συνεχισω να σε αγαπαω και ποιος ξερει που μπορει αυτο να με οδηγήσει ...