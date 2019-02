Queen - Love Of My Life (Official Video)

ακόμα κι αν δεν είσαι σε άλλη αγκαλιά..

Στο μυαλό μου σε έχω συνέχεια αγκαλιά

Δε μετανιώνω ποτέ ποτέ ποτέ που σε ερωτεύτηκα

Εσύ είσαι για πάντα η μία Αγάπη μου.