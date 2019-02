FINNEAS - Let's Fall In Love For The Night (Official Audio)

Έμεινα εκεί. Ακόμα "ακούω" τη φωνή σου, να το σιγοτραγουδάει... Μετά από όλα όσα έγιναν, μετά από εκείνα που μου έκανες, μετά, μετά...



Πήρες από κοντά μου και το μόνο πλασματάκι που μου έδειξε αληθινή καλοσύνη, που μου έδωσε "αγάπη", έστω και για λίγο, έστω κι έτσι... Κι έρχεται η αυριανή μέρα και δεν νιώθω απλό πόνο, αλλά κάτι χειρότερο, κάτι πολύ πιο απάνθρωπο... Ένα μεγάλο κενό, που τίποτε δεν μπορεί να το καλύψει και κανένας άνθρωπος, να το αντικαταστήσει.



3 φορές βρέθηκα στο έλεός σου, όχι μία. Τη μια με έστησες στον "τοίχο", την άλλη με τσαλαπάτησες και την τελευταία με γελοιοποίησες και με προσέβαλες, τόσο σε άλλους μπροστά, όσο και σε κουβέντα μας κατ' ιδίαν... Εγώ φταίω, ή μάλλον όχι, μονάχα δεν φταίω, αλλά είχα την ευθύνη, γιατί ήξερα, γνώριζα, μάθαινα, "έβλεπα", "άκουγα" κι ωστόσο, κόλλησα μαζί σου, ενώ ήξερα πως δεν πρέπει και ότι εκείνα που έκανες, ήταν επίτηδες όλα.



Έφυγα. Δεν έχεις να με φοβάσαι. Σου ζήτησα έστω και τώρα, να δεχτείς να με συναντήσεις έξω από "εκεί", όμως δεν μου απάντησες, ούτε καν σε μια ύστατη στιγμή πλήρους αδυναμίας, παλινδρόμησης, υποτροπιασμού. Είσαι ανηλεής και αδυσσώπητη. Όχι ότι εγώ πήγα κατά πολύ πίσω, αλλά ποτέ δεν έπαιξα με κανέναν άνθρωπο, τέτοια σαδιστικά παιχνίδια...



"Ο έρωτας σκοτώνει", αν δεν τα μάθατε, εσείς που λέτε πως είστε και ψυχολόγες, καθώς στα λάθος χέρια είναι φονικό εργαλείο, κανονικά! Ευτυχώς που η φίλη σου είχε χρυσή καρδιά και με "έσωσε"... Αν δεν ήταν αυτό το χρυσόκαρδο αστεράκι, τώρα θα είχες πετύχει ήδη το σκοπό σου, τόσο εσύ, όσο και οι υπόλοιποι "άνθρωποι", οι σχετικοί με όλη αυτήν την ιστορία.



Ευτυχώς αρχίζεις σιγά σιγά και "σβήνεις" από μέσα μου. Έφτασα αισίως στο "forget in the morning", όπως φαίνεται και το "homework" το τέλειωσα ήδη. Ακόμη και τώρα όμως, μου λείπουν οι στιγμές μαζί σου και θύμωσα όταν τα έμαθα, που το παρτάκι του άλλου του γλοιώδη, ασπόνδυλου υποκρίταρου το στελέχωσες κομπλέ, ενώ εμένα μου έκανες όλα αυτά τα μασκαραλίκια.



Όχι, το κινητό μου δεν είναι "κατασκόπου", όπως αναρωτιόσουν τότε με το ανόητο εκείνο το τεστ που έκανες, ούτε σε παρακολουθώ... Σε αγάπησα ρε γαμότο και είχα κάτι σαν ψυχική διασύνδεση, μαζί σου. Μου έμοιαζες τόσο πολύ και ήσουν όντως, "η καλύτερη δασκάλα που είχα ποτέ". Για μένα, ήσουν μοναδική ως γυναίκα και είμαι σίγουρος, πως δεν θα ξανασυναντήσω ποτέ καμμιά άλλη, σαν εσένα. Ήθελα τόσο πολύ να ενωθούν οι δρόμοι μας, έστω και μόνο σε κάποια σημεία, αλλά όπως φαίνεται, περιπλανώμενοι ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε, οι δυο μας.



Ευχαριστώ για τα μαθήματα, απέκτησα καλύτερες άμυνες, περισσότερη εμπειρία.