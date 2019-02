Front and Center and CMA Songwriters Series Present: Steven Tyler "Piece Of My Heart" (...

...διάλεξες να εξαφανιστείς και δεν πρόλαβα να σε αποχαιρετήσω

...εύχομαι να σου πάνε όλα όπως τα έχεις ονειρευτεί...

να είσαι πάντα καλά

... R