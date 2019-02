Ella Fitzgerald - These Foolish Things (Remind Me of You)

Είχα σκεφτεί να κάνω κατι σήμερα,μόνο και μόνο για να μου έδινες,ίσως,την ευκαιρία να πούμε δύο πράγματα και να κλείσει όλο αυτό όπως του αρμόζει.Για μένα θα είχε μεγάλο νόημα για σένα όμως κανένα γιατί πολύ απλά δεν είναι καν στο μυαλό σου.Οπότε χρόνια πολλά και αυτά που επιθυμείς να γίνουν πραγματικότητα,αλλά ακόμα και αν δεν γίνουν πάντα υπάρχουν εναλλακτικές. Γι'αυτο να μην κολλάς και να μάθεις να φεύγεις νωρίτερα απο καταστάσεις που οδηγούν σε κατήφορο.Να είσαι παντα καλά.

