Titanic Theme Song • My Heart Will Go On • Celine Dion

Θα ήθελα πολυ να ησουν εσυ..ποτε δεν το πίστεψα...η αίσθηση που εχω οτι εχω κανει κατι ασχημο εχει μπλοκάρει καθε απόδειξη, μαλλον επειδη αν μάθω την αλήθεια δεν θα το αντέξω. Ηταν τοτε που άφηνα πισω μου τα παντα για κατι καλύτερο. Το καλύτερο ηταν παντα μια ζωη με ερωτα. Ο ερωτας εισαι μονο εσυ. Δεν το ειχα καταλαβει και αν το ειχα δεν το πίστευα οτι εσυ θα γυρίσεις να κοιτάξεις εμενα. Αρνήθηκα την μεγαλύτερη αγαπη που ένιωσα και νιωθω χωρις να το ξερω. Τωρα που σε γνωρισα καποιος με τιμωρεί και δεν μπορω να ηρεμήσω παντα κατι λείπει. Καποιο λαθος κανω. Και ξερω οι δυο μερες θα γίνουν 3, οι 3 δέκα, και οι 10 ενας μήνας και ο μήνας μηδέν επικοινωνία. Ξερω οτι παντα θα σκεφτομαι τι άφησα πισω και πως φταιω και παντα θα παραπατώ, και παντα θα νιωθω ενα κενό...και θα σκεφτομαι η οτι δεν με ενιωσες η οτι δεν σε ένιωσα. Τι και αν ηταν ολα ενα ονειρο. Για ενα ονειρο αξίζει να ζεις, αξίζει και να πεθάνεις.