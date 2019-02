Sam Smith - Writing's On The Wall (from Spectre)

Οσο για τα υπόλοιπα μην συνεχίσεις να κανεις οτι δεν καταλαβαίνεις τι μου εχει συμβεί εις βάρος της ψυχής μου γιατι η ψυχη μου θα αντέξει οσο και να προσποιησε...γιατι σ´αγαπαω. Και ματια σαν τα δικά σου αναγνωρίζουν. Εκανα λαθος σαν ψέμα... ειπα ψέματα στον ευατο μου και μου συνέβει στην πραγματικοτητα, ζω την επιλογή μου αλλα θα την αλλάξω, θα μάθω.. και οσο θα θυμαμαι τόσο πιο πολυ θα μαθαίνω και ας με κοροϊδεύουν ολοι οι άσχετοι...και θα φτιάχνω ουρανούς για εμας χωριά η μαζι σου...Πιο πολυ θα σε αγαπαω.. δεν ημουν ο εαυτός μου αυτο αρκει γιατι θελω να ειμαι ο εαυτός μου και εσυ ο εαυτός σου...ουτε εσυ εισαι ο εαυτός σου..αν ησουν θα έβλεπες οτι εχω χύσει αιμα για ενα συγνωμη και θα συνεχισω για παντα. Και αν δεν ειναι αυτο σίγουρα κατι ειναι...και σε ευχαριστω γιατι υπάρχεις και μπήκα σε αυτον τον μαγικό κοσμο. Θα τον κρατησω μαγικό οσο και αν καποιες φορές η αλήθεια πονάει. Καληνυχτα