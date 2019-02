Called Out in the Dark - Snow Patrol - Lyrics

Ίσως και να με ένιωθες, αν κάποτε κυνηγούσες κάποια μάταια για τέσσερα πέντε χρόνια... όμως δεν πρόκειται να γίνει έτσι, γιατί είσαι έξυπνο παιδί και θα προχωρήσεις ευκολότερα... κανείς δεν είναι αναντικατάστατος... ο εγωισμός μας κάνει τη ζημιά γιατί του χαλάσαμε τα σχέδια. Όλα έχουν αιτία που γίνονται και θα αποκαλυφθεί στο μέλλον.

Από ένα ιατρείο, στέλνω χαιρετισμούς...