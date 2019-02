Whitney Houston, George Michael - If I Told You That (Official Music Video)

Δε θα έγραφα καμία αφιέρωση μετά την απάντησή σου εκείνη. Αλλά ο μόνος λόγος που γράφω είναι γιατί μου ήρθε φλασιά επειδή είδα πολλές αφιερώσεις που μοιάζουν με τον τρόπο που γράφω και δε θα ήθελα να νομίζεις πως είμαι εγώ. Μετά την αφιέρωση με τα αρχικά μας, δεν έγραψα άλλη. Αυτή είναι η επόμενη και τελευταία. Το τραγούδι, όχι για σένα, τυχαίο, γιατί ακούω μόνο χαρούμενα και ανεβαστικά τραγούδια, για να μου φτιάχνει η διάθεση. Η ρήση σου- διαταγή- επιθυμία έγινε πραγματικότητα. Να σαι καλά. Βγαίνω, και να απαντήσεις δεν θα το δω ποτέ.