Sam Smith - I'm Not The Only One

είναι στο δικό σου γήπεδο,από τότε που έκανες την επιλογή να φύγεις.

Καμία σημασία δεν έχει πια,ο λόγος για τον οποίο έκανες αυτή την επιλογή.

Σημασία έχει,ότι δεν απάντησες ΠΟΤΕ έστω με ένα τηλ. για να μου πεις τι νιώθεις πλέον και ποια είναι η αλήθεια σου.Αυτή που λες εδώ μέσα,ή αυτά που κάνεις εκεί έξω;;;

Μην προσπαθείς να μεταφέρεις σε μένα τις δικές σου ευθύνες , που ποτέ δεν ανέλαβες,γιατί δεν δέχομαι άλλο να φταίω για τα πάντα εγώ.