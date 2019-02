Sam Smith - I'm Not The Only One

Οταν εκανα την επιλογή να αγνόησω την αγαπη απο φόβο το εκανα γιατι δεν αγαπούσα καν τον ευατο μου. Ειναι αλήθεια οτι εχω ξεχάσει...το πληρώνω ακριβά το λαθος μου γιατι το επέλεξα, ολα τα επιλέγουμε καπως. Ουτε εσυ ησουν ομως έδω, δεν κατάλαβες τι περνούσα... κανεις μας δεν ειναι έτοιμος για κατι τόσο μεγάλο, ουτε εσυ εισαι...γιατι αν ησουν θα καταλάβαινες πολλα...δεν αγαπας ουτε εσυ τον ευατο σου...και αυτο εχει αντίκτυπο σε εμενα οσο ειχε σε εσενα η δικη μου πράξη... η μοίρα ειναι στα χέρια σου αυτη τη στιγμη, κανε οτι θεωρείς καλύτερο για εμας.