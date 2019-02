Thirty Seconds To Mars - City Of Angels (Official Music Video)

Εμενα η αγαπη μου δεν ηταν ποτε έδω...και ας ηταν μεσα σε καθε μου σκοτάδι και σε καθε φωτεινό ταξίδι... και ας τα ονειρα μου πέθαναν και ξαναζωντανεψαν απο την αρχή οταν μολις άρχιζαν... Για σένα ειμαι είτε ενα ψέμα είτε ειμαι μια αλήθεια που δεν φαίνεται, που ειναι μακρυα απο εδω και ηρθε για να μου μάθει πως να αγαπω οτι μου άνοιξε την καρδιά και δεν μπορω να αγγίξω.