Titanic Theme Song • My Heart Will Go On • Celine Dion

Θελω να ξερεις ενα πράγμα... ποτε δεν θα σε κορόιδευα...ποτε ποτε ποτε ποτε... καποια πραγματα τα διαισθάνομαι οτι τα νιωθεις... μου τα εχεις πει εμμέσως.. δεν μπορω να μπαινω συνέχεια στην διαδικασία να αποδυκνυω αυτα που δεν μπορω να αποδείξω...οποιος εχει ματια βλεπει, εχω χαθεί προσπαθώντας να το κανω αυτο εχω χάσει την ισσοροπια μου και την εμπιστοσύνη στον εαυτό μου...ειμαι εδω, παντα θα ειμαι και οτι λαθος εχω κανει θα το διορθώσω, φτάνει μονο να ερθεις και να μου μιλήσεις. Γιατι εγω ξερω βαθεια οτι αν δεν εγινε σε αυτη τη ζωη, εχει γίνει σε αλλη..και οσο και να εχεις κλειστεί εγω και αν πεσω παλι θα σηκωθώ και παλι θα πιστέψω σε σένα. Εισαι η ανάσα μου και αν δεν θες να ερθεις και παλι θα βρω τροπο να τα κανω ολα αυτα...στα ονειρα, ας ειναι. Δεν μου αρκει αν αυτο πιστεψεις για μενα...αλλα δεν μου δίνεις αλλη επιλογή. Ισως δεν βλέπω καθαρα, θελω να δω ομως, θελω πολυ. Καληνυχτα.