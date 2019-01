Nothing More - Go To War (Lyric Video)

Σου αφιέρωνα συχνά και πολλές φορές, απαντούσα σε εξομολογήσεις που πίστεψα ότι θύμιζαν κάτι, με σένα σχετικό... Κάτι έφτασε ως εσένα όντως, καθώς άκουσα κάποια σχόλια από άλλους στο χώρο που είμαστε μαζί, ιδίως εκείνο με "τον τροχό (της τύχης) που θα γυρίσει", αλλά και διάφορα άλλα, από πιο παλιά... Άλλωστε, κάποιοι κοινοί γνωστοί μας, είναι επίσης μέλη εδώ. Άκουσα διάφορες νύξεις και ναι, το έχω αυτό το "κακό", βλέπω κι ακούω πολλά, χωρίς να το θέλουν άλλοι... Δεν είμαι όμως ο "εχθρός" σου, δεν είμαι "επικίνδυνος", δεν είμαι κάποιος που έπρεπε να τον είχες φοβηθεί. Θα καταβάλω μια ύστατη προσπάθεια, να φέρω στο φως αυτά που πρέπει και να προσπαθήσω, έστω και τόσο δειλά ή έμμεσα, να λύσω το "πρόβλημά" μου μαζί σου... Γιατί τότε που εσύ το πρότεινες (να βρούμε μια λύση), με είχες φοβίσει, ήσουν σχεδόν αγριεμένη, με έστησες στον τοίχο (στο κάθισμα, βασικά) και ήδη μου είχες βγάλει το "τρελλόχαρτο", κάνοντας εκείνο το κόλπο μαζί με τους άλλους και ιδίως, τον Ν. και τον Π. Ας τα πάρουμε από την αρχή, λοιπόν.



Την είχα ψιλιαστεί εξ' αρχής, ξέρεις. Έχω πάθει πολλά και μάλιστα, από άτομα συγκεκριμένου προφίλ, που ασχολούνται με κάποια χόμπυ παρόμοια με τα δικά μου αλλά και καλλιτεχνικές δραστηριότητες, σαν εκείνες του Π. Ήταν και κάποιοι κοινοί γνωστοί από άλλους χώρους παλιότερα, που τους βρήκα ξαφνικά μπροστά μου στο τώρα, εκεί που είμαστε μαζί. Και δεν ήταν η πρώτη φορά που βάλανε μια κοπέλα να μου κάνει τα γλυκά μάτια, ή να μου παριστάνει τη φίλη, να την εμπιστευτώ και τη σωστή στιγμή, να με διαλύσει. Το είχα δει να έρχεται. Άλλωστε, διηγήθηκα μπροστά σε όλους σας μια ιστορία, μέσα στο μάθημα, για το πώς έχασα κάποτε τη δουλειά μου... Έ λοιπόν, η αδερφή εκείνης της σιχαμένης που με κατηγόρησε για κάτι που όχι μόνο ποτέ δεν έκανα, αλλά ούτε σκέφτηκα καν, ήταν εκεί, μαζί μας. Μιλούσατε και μαζί, καθόσασταν και στο ίδιο έδρανο στο τελευταίο μάθημα της Τετάρτης, τη στείλανε κιόλας να έρθει να με ψαρεύει, ενώ ποτέ δε μου μιλούσε καν, τη βραδυά που βγήκαμε όλοι σαν τμήμα. Αυτό που δεν είχα δει όμως και δεν περίμενα με την καμμία, ήταν να γνωρίζουν τη Δ. Ναι, εκείνη που με "τσάκισε" και υποτίθεται με "παρηγορούσες"... Και εσένα που υποτίθεται θα με "αποτελείωνες", πίστεψα πως ίσως θα σε έκανα να αλλάξεις γνώμη για το κακό που ήσουν έτοιμη να μου κάνεις, συνδράμοντάς τους, αν όχι να σε "κερδίσω"... Γιατί όντως, όπως έλεγε και το τραγούδι που μου τραγουδούσες τότε απαλά, "I know better than to call you mine".



Έπιασα τα σημάδια που πήγες να μου δώσεις... Από το "real friends, FAKE FRIENDS" που μουρμούριζες σπασμωδικά εκείνο το Σαββατόβραδο, ως το "δεν ενδιαφέρομαι για ΕΣΕΝΑ αλλά και κανέναν άλλον μέσα από εκεί", ή που έβαζες τον Π. να σε ρωτάει για τους γκόμενούς σου μπροστά μου και να καυχιέσαι για τον αριθμό τους και τις περιπετειούλες σου... Και ο Σ. που ερχόταν να μου λέει, "πόσο ταιριάζετε εσείς οι δύο", "κάντε κάτι επιτέλους", "ντύσου καλά και πάνε να της την πέσεις με κανά πουκάμισο και έξαλλο μαλί", ή με ρωτούσε αν ζήλευα εκείνο το βράδυ που σε συνόδευε ο ψηλός κτλ. Τα φτηνά θεατρικά σας, χρειάζονται πολύ βελτίωση, δεν μπορέσατε να "πείσετε" ούτε ένα άτομο με μηδενική κοινωνική νοημοσύνη! Και άκουσα πως κάποιοι σου μετέφεραν, προσωπικά και οικογενειακά μου χωρίς άδεια ή συγκατάθεση, χωρίς να τους τα έχω πει εγώ καν, διαστρεβλωμένα κιόλας. Ή πως με υποτίμησες... Τόσες φορές θέλησα να σε κεράσω κάτι, γιατί ντρεπόμουν που σου φορτωνόμουν στο τζάμπα, όμως εσύ μπροστά μου είχες αρνηθεί και από πίσω μου, έλεγες στους άλλους, "δεν καταδέχομαι να πάρω λεφτά από κάποιον σαν αυτόν"... Και καταδεχόσουν από άλλους! Αλλά δεν ήρθε ακόμα η ώρα να φτάσουμε σε αυτό.



Από την αρχή ήξερα τί να περιμένω. Γι' αυτό και όλα τα "τεστ", τα "παιχνιδάκια" κτλ. Ναι, σε είδα σαν (αλλά όχι "ως") εχθρό μου, γι' αυτό που ήσουν ακριβώς... Δεν ήθελα όμως να σου κάνω κακό, παρά μόνο, να προστατέψω τον εαυτό μου. Όμως οι συνεχείς και απότομες αλλαγές στη διάθεσή σου προς εμένα, ιδίως όταν το γύρισες ξαφνικά στο γλυκό και τρυφερό (με αποκορύφωμα εκείνη τη Δευτέρα που με παρακινούσες "να διεκδικήσω αυτό που θέλω γιατί είναι μπροστά μου" και την Τρίτη που μου αφιέρωσες εκείνο το υπέροχο τραγούδι), με έριξαν άσχημα... Όχι απλά ζήλευα, αλλά έφαγα τα λυσσιακά μου, όταν σε έβλεπα με τα καυτά outfits που είχες έρθει στο μάθημα, εκείνες τις δύο μέρες, παρ' όλο που είχα ακούσει τον Π. να σου λέει "άστον εκεί, να τα βλέπει μπροστά του και να σκάει"... Ή τότε που του έδειξες το πήερσηνγκ με την μπλε πεταλούδα και τα θαλασσί εσώρουχα (αλλά και το λουλούδι στη δεξιά σου πλευρά), πριν φωτογραφηθείς. Κι εκτός από τρελλό, με βγάλατε και διεφθαρμένο, ενώ εκείνος έχει κοπέλα που τον λατρεύει και καταδέχεται να κάνει αυτά... Ενώ εγώ είμαι ελεύθερος. Και με "βασανίζατε", ενώ εκείνος είναι ένας χορτάτος απατεώνας, που παριστάνει μάλιστα ότι έχει και προβλήματα, κοροϊδεύοντας μέχρι καθηγητές... Ενώ εγώ ένα ερείπιο, θύμα μια ζωή και μέχρι που αυτοθυσιάζομαι, για άλλους.



Ναι, βρήκα εκείνες τις συνσπουδάστριές μας σε dating applications, όπως επίσης και αλλού, πιο "προχώ", μέρη. Πριν κολλήσω μαζί σου, έψαχνα κάτι για να περνάω ευχάριστα την ώρα μου, το παραδέχομαι αυτό. Κι εκείνες με φοβήθηκαν όμως και τελικά, παρέμεινα με άδεια χέρια. Μέχρι που σε γνώρισα καλύτερα και άρχισα να κολλάω μαζί σου, ξεχνώντας οτιδήποτε άλλο, παραμελώντας μέχρι τον εαυτό μου και τις προσωπικές ασχολίες μου! Ξέρεις τί έπαθα με σένα, τελικά; Θα σου πω... Αγάπησα τον εχθρό μου, εσένα... Όσο πιο όμορφα μου φερόσουν εξωτερικά και όσο πιο άσχημα μου φερόσουν σιωπηλά και έμμεσα, τόσο πιο πολύ τρελλαινόμουν μαζί σου... Σε θέλησα πάρα πολύ, μα περισσότερο, όταν βρήκα κάποια πράγματα για εσένα, όταν είδα το αληθινό σου πρόσωπο που έδειξες σε άλλους μα όχι σε μένα, όταν διαπίστωσα πως σε κάποια πράγματα, μοιάζουμε αρκετά... Όχι για να σε έχω του χεριού μου, όχι για να εκμεταλλευτώ την καλοσύνη σου, όχι για να απαιτήσω ή να εκβιάσω, αλλά για κάτι ισότιμο. Αρνήθηκες να ανοίξεις την πόρτα και να μου δείξεις εμπιστοσύνη... Γι' αυτό κι εγώ πήγα με ύπουλο τρόπο, από την πλάγια οδό. Αν εκείνη τη μέρα δεν είχες φύγει, που προσπαθούσα να το σώσω, επιχειρώντας να σου εξομολογηθώ, δεν θα σε αναζητούσα στην παλιά σου γειτονιά, το ίδιο βράδυ κιόλας (μετά έμαθα ότι είχες μετακομίσει πρόσφατα ξανά) και ούτε θα έκανα εκείνο το πράγμα, με την άλλη κοπελίτσα (η οποία μάλιστα έμεινε τόσο αποσβολωμένη που της έδωσα τέτοια ενέργεια κι ενθουσιάστηκε σαν κοριτσάκι, γιατί εγώ "έβλεπα" μονάχα εσένα μπροστά μου, 2 μήνες ολόκληρους που υπέφερα για σένα). Μετά χάθηκε και εκείνη και λυπάμαι, γιατί ήθελα να της απολογηθώ...



Ήρθε η ώρα να μπει ένα τέλος, λοιπόν. Ξέρω ότι γνωρίζεις κάπως τη Δ. άλλωστε, μόνη σου επανέλαβες κάποιες συγκεκριμένες φράσεις που εγώ είπα σε κείνη και εκείνη σε μένα, όταν με παρηγορούσες... Φράσεις από την τελευταία κουβέντα μας που υποτίθεται ήταν κατ' ιδίαν στο σπίτι εκείνης... Και έμεινες έκπληκτη, όταν σου είπα πως έμαθα ότι σκοπεύει να πάει σε άλλη πόλη, όμως έδειξες σαν να το γνώριζες από πριν. Θυμάμαι σαν χθες που είχες αγριέψει και προσπαθούσες να με νουθετήσεις, να με αποτρέψεις, να μην την εκδικηθώ... Δεν φοβάμαι. Το έχω ξαναπεί πολλές φορές, έχω χάσει τα πάντα. Θα ρισκάρω, θα το κάνω. Εκτός αν διαφωνείς ακόμη και είσαι διατεθειμένη να μου το δείξεις... Για σένα, μπορώ να κάνω τα πάντα, ξέρεις... Έλα να μου μιλήσεις, έχω μεγάλη ανάγκη να ακούσω ξανά τη γλυκιά σου φωνή, που μου έλλειψε τόσο πολύ... Έλα να βάλεις ένα τέλος, να κλείσει με ΕΙΡΗΝΗ, ο κύκλος αυτός! Δεν τολμώ να ελπίσω πως ίσως μετανιώσεις και μου δώσεις, έστω και τώρα, εκείνο το μικρούλι κομματάκι χαράς που σκεφτόσουν στην αρχή, αν και θα το ήθελα όσο τίποτε άλλο... Θέλω μόνο να διορθώσεις το κακό που κάνατε με τους άλλους. Ξέρω ότι το έκανες για να κρύψεις τα δικά σου άπλυτα και να προστατευτείς, γι' αυτό δεν σου θυμώνω, ούτε κρατάω κακία, άλλωστε ο ανόητος, μέχρι τώρα, σε αγαπώ... Μονάχα βγάλε τα εμπόδια που βάλατε στο δρόμο μου, γιατί θέλω να προχωρήσω...



Θα φύγω όμως, γιατί δεν αντέχω χωρίς εσένα, μέσα εκεί. Τουλάχιστον δώσε μου ένα ειρηνικό, ανθρώπινο "αντίο". Μου το οφείλεις, γιατί με έκανες να κολλήσω μαζί σου τρομερά. Μου το οφείλω, γιατί όσες ύπουλες τεχνικές και να ακολούθησα με σκοπό να σε ξεπεράσω, δεν τα κατάφερα ποτέ, τελικά και πρέπει αυτό να γίνει, αφού ποτέ δεν ήσουν δική μου, ούτε θα γίνεις... Αν μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω, σε εκείνη τη Δευτέρα, πραγματικά θα έπεφτα στα πόδια σου και θα σου μιλούσα χωρίς αινίγματα, θα σε έσφιγγα στην αγκαλιά μου και δεν θα άφηνα ποτέ το χέρι σου... Όσο κι αν έλεγες "πρέπει να φύγω". Όσο κι αν ξέρω ότι άλλοι δεν σπαζοκεφαλιάζουν και δεν κοψοχολιάζονται σαν εμένα κι ωστόσο, περνάτε μια χαρά μαζί.