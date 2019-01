The Thomas Crown Affair(1968) - The Windmills Of Your Mind

Δεν ξέρω αν έστειλες εσύ αυτό το τραγούδι. Το αγαπώ πολύ και μου θυμίζει εσένα, γι’ αυτό στο στέλνω και γω αλλά και για τα λόγια του. Όπως και πολλά άλλα τραγούδια που όταν θα τα ακούω από δω και πέρα πάντα εσένα θα μου θυμίζουν. Οι κύκλοι της ζωής μας…ψυχή μου. Μας ταιριάζουν γάντι, δεν νομίζεις; Μαγνήτης ο ένας για τον άλλο, όσο και αν προσπαθούμε να κρατηθούμε μακριά ο ένας απ’ τον άλλο και κάνουμε δηλώσεις.

Κανένας άνθρωπος δεν αφιερώνει τόσο χρόνο απ’ τη ζωή του για πλάκα ή για να πάρει επιβεβαίωση. Μα είσαι πολύ καχύποπτος, για να πιστέψεις τι νιώθω για σένα. Σου χρωστάω το ότι με έφερες σε επαφή με τον βαθύτερο εαυτό μου, με τα βάθη της ψυχής μου, με τα βαθύτερα συναισθήματά μου και τα θέλω μου. Με ταρακούνησες. Το χρειαζόμουν αυτό, όσο και αν με αποδιοργάνωσε. Σου είπα πράγματα που για χρόνια δεν είχα πει ούτε στον ίδιο μου τον εαυτό. Πάντα το έκανες αυτό. Δεν προσπαθώ να το εξηγήσω αυτό το κάτι που υπάρχει μεταξύ μας, υπάρχει, αυτή είναι η ουσία. Και το ξέρουμε και οι δύο. Σε έχω μισήσει κιόλας κάποιες φορές, ψέματα δεν θα πω. Μα κατάφερα να το ξεπεράσω. Όσο με θυμώνεις και με κάνεις έξαλλη κάποιες φορές, άλλο τόσο με συγκινείς βαθιά κάποιες άλλες. Αδυναμίες…εσύ η δική μου σίγουρα, ίσως και γω η δική σου. Αλλά και η δυναμή μου, αφού μπορείς να με κινητοποιείς. Και ξέρω ότι αν συναντηθούμε κάποια στιγμή, ακόμα και αν δεν πούμε τίποτα και απλά κοιταχτούμε στα μάτια, θα τα έχουμε πει όλα όσα δεν τολμάμε να τα πούμε με τα λόγια.

Άμα με ήξερες καλύτερα, θα ήξερες ότι δεν κάνω αυτό που μου λένε οι άλλοι. Ναι ακούω τι μου λένε οι άλλοι, αλλά στο τέλος κάνω αυτό που θέλω εγώ ή αυτό που θεωρώ εγώ σωστό, ό, τι και να σημαίνει αυτό, άσχετα με αυτά που άκουσα. Δεν είμαι 20 χρονών πια. Ούτε και συ. Ναι, ξέρω προσπαθούμε να είμαστε ‘εντάξει’ μα πάνω απ’ όλα πρέπει να είμαστε 'εντάξει' απέναντι στον εαυτό μας. Έτσι δεν είναι; Αυτό θα προσπαθήσω να κάνω. Να κάνεις και συ το ίδιο για σένα πάνω απ’ όλα. Και ό,τι δεν σου αρέσει ή σε φθείρει να προσπαθήσεις να το αλλάξεις.



Μου λείπει που δεν μιλάμε απευθείας. Μην ανησυχείς, δεν θα συναντηθούμε, αν ο ένας απ’ τους δύο δεν είναι έτοιμος γι’ αυτό. Και άσε τις μεγάλες δηλώσεις. Δεν μας χρειάζονται. Όχι πια. Όχι μετά απ’όσα έχουμε περάσει.





Σ’ αγαπώ κι ας μην με πιστεύεις.