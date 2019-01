Wherever You Will Go - The Calling (Boyce Avenue acoustic cover) on Spotify & Apple

Η ζωή είναι μικρή για να τη σπαταλάμε τόσο ανόητα, τόσο καιρό. Υποτίθεται ότι έχεις την ωριμότητα να διακρίνεις καταστάσεις;...το μόνο που κάνεις είναι να τις αποφεύγεις. Τα μετράς όλα λες και είναι μαθηματικά. Δεν μπορείς να κρίνεις μια σχέση έτσι. Το κούρασες με τη θεωρία, το "έκαψες"... Ο τρόπος ήταν να το ξεκαθαρίσεις από κοντά, και ας έβγαινα εγώ "λάθος". Με διέγραψες επειδή σου είπα κατάμουτρα όλα όσα προκάλεσες...ακόμα δε με πείθεις. Αν δε δοκιμάσεις κάτι να μην το καταδικάζεις.

Αν μοιάζουμε, μοιάζουμε στην ανοησία! Πρέπει να με δεις σε σχέση άλλη, για να ξυπνήσεις; Μόνο έτσι λειτουργείς; Πίστεψέ με αν συμβεί τότε θα είναι πολύ αργά. Και τότε θα λες κρίμα, γιατί τελικά μοιάζαμε...!