Titanic Theme Song • My Heart Will Go On • Celine Dion

Η απόλυτη πράξη εξευτελισμού μιας ψυχής. Ηρθα και δεν ήθελες να φύγω, δημιούργησες μονη σου τετοια επαφη μαζι μου και τωρα την περνεις πισω επειδη δεν σε συμφέρει, επειδη θες να κερδίσεις αλλα. Είτε το έκανες επειδη ήθελες, είτε με κορόιδευεις για δικούς σου λόγους, δεν σεβαστηκες το πως νιωθω εγω. Σε άφησα να εκφραστείς για να δω τι θα κανεις, κατάλαβα πολυ καλα τις επιλογές σου. Να τις χαιρεσαι. Δεν μπορείς ομως να εχεις και την αγαπη στη ζωη σου αλλα και την ψευτιά. Δέχτηκα για σένα να πεθάνω χίλιες φορές μεσα σε οτι πιο φωτεινό εχω νιώσει. Το δέχτηκα ολο αυτο αφου περασα μεσα απο την κόλαση για να έρθω. Λυπάμαι που με έβαλες σε αυτη τη θεση να μιλάω μονη μου και να πρεπει για να μην σε ενοχλησω να γράφω μηνύματα σε τοίχους, ακομα δεν θελω να το πιστέψω ελπίζω πως κατι αλλο συμβαίνει. Ξερω ομως τι εισαι πραγματικά και σαγαπω, μεχρι να γινεις αυτο που εισαι ομως εγω δεν μπορω να επικροτώ...αυτο θα σήμαινε προδοσία...ξερω εχω πει πολλα...εσυ εχεις κανει ακομα περισσότερα ομως, κάπου πρεπει να γράψω τις σκέψεις μου...ξερω οτι και αυτο θα το ξεπεράσω και θα σ´αγαπησω ακομα πιο πολυ....μαλλον ειμαι ενα τιποτα