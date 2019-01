Hozier - Take Me To Church Lyric Video

θα με έκανες την πιο ευτυχισμένη γυναίκα του κόσμου.

Ξέρω πως εύχεσαι να με αγαπούσες περισσότερο.. ή να παράβλεπες όλα αυτά που σε κρατάνε. Δεν πειράζει..

Θα καταλάβεις κάποτε ότι οι σχέσεις δεν είναι κυνηγητό, απιστίες, μυστικά και δράματα. Υπάρχει και υγιές πάθος. Θα βαρεθείς να παίζεις το "γραμματοσήμο". Εγώ το βαρέθηκα.

Το μόνο που χρειαζόταν ήταν να σκεφτώ "εμπιστεύεσαι αυτό τον άνθρωπο για σπίτι και παιδιά, χωρίς ψέματα και χωρίς τρίτα πρόσωπα κάθε τόσο;".......

Λυπάμαι, όχι. Σέβομαι τον εαυτό μου και τους όρκους αιώνιας πίστης που θέλω να δώσω.