Jeff Buckley- Lover, You Should've Come Over

Ούτε λέξη..

Δεν ξέρω πια τι να πω, δεν υπάρχει τίποτα άλλο να ζητήσω. Δεν ανοίγεσαι, δε μιλάς,

καταπώς φαίνεται δεν ενδιαφέρεσαι.

Είχα δει κάποιες αφιερώσεις που μου γέννησαν ξανά ελπίδα, μα δε γίνεται άλλο να πιστεύω τυφλά..

"Δεχόμαστε την αγάπη που νομίζουμε ότι μας αξίζει".. παύω να αρκούμαι σε αφιερώσεις και συμπτώσεις, αξίζω μια αληθινή σχέση και θα την έχω. Κι εσύ, αν έχεις ήδη μια, μείνε σε αυτή. Αξίζω καλύτερα.