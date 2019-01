ナイトメア Nightmare - 邪神ト薔薇 Kami To Bara (English lyrics and translation)

"Ah, we weren't able to trust each other

And now i'm wielding a forsaken power"



"When did i forget

to care for someone?

In a small world

We would merely destroy one another"



"There's nothing like a future

brimming with hope

So i surrendered my body to the

destruction created by an evil god"



"Ah, unable to reject the color

because of its clearness"



"The darkness that disguises my broken self

is smiling silently"



"This suppressed heart

will never bond again"



Δεν θα σε ξεπεράσω ποτέ κι ας ήθελες να με εξαπατήσεις, να παίξεις μαζί μου, να κάνεις αυτό που άλλοι σε έβαλαν... Σε είδα για αυτό που ήσουν από την αρχή, δηλαδή ως "εχθρό", "κέρδισα", έστω κι αν έπαιξα μονάχα για να χάσω, όμως το κόλλημά μου μαζί σου, που δεν θα μπορέσω να σου πω και δεν πρέπει να μάθεις ποτέ, ήταν αληθινό... Δεν θα μπορέσω και δεν πρέπει να ξαναγαπήσω... Αυτήν θα είναι η *πραγματικά* τελευταία μου αφιέρωση, άλλωστε εσύ είσαι περιπλανώμενη και δεν θα βρίσκεσαι εδώ για πάντα... Θα μου λείπεις τόσο, εσύ και οι ψεύτικες, αν και τόσο όμορφες στιγμές μαζί σου, που θα αισθάνομαι για πάντα μισός...



Θα σου πουν οι άλλοι "ποιός". Εγώ είμαι ο κανένας, πλέον. Αντίο