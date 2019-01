Survivor - Eye Of The Tiger (Official Music Video)

Θα σου πω αμέσως. Και σιγά τον ντεκτεβισμό (;;), αφού το είδα που το έγραψες ΕΤΣΙ,

αλλά λέω άστον μωρέ, ΚΑΤΑ ΛΑΘΟΣ ΕΓΙΝΕ. Και μέχρι να το πω, βλέπω DJ DJ DJ χα χα χα

Λοιπόν για να μην μαλώνουμε για μικροπράγματα, το δικό μου το έκανα DJ.A. και το

έστειλα στο δικηγόρο μου να το πατεντάρει. Δεν επιμένω για το πειθαρχικό λόγω του

ότι η παράβαση καθήκοντος έγινε χρονιάρες μέρες. Όσο για την πατέντα την καινούργια,

πρόστιμο 565.980 ευρώ για κάθε παράνομη χρήση. Εντάξει;



Υ.Γ.: κανονικά σηκώνει μονομαχία στην αρένα με τους κροκόδειλους που ρωτάς για πειθαρχικό ενώ "υπογράφεις" με DJ, αλλά παραβλέπω γενναιόδωρα την πρόκληση.

Αυτή είμαι.



Υ.Γ.: ο Messi έχει τρομερή μούρη και είναι για πολλά φιλιά, αλλά ρε παιδιά αμαρτία τέτοιο

ζώο να το έχουν με λουρί και να ζει τόσο κόντρα στη φύση του. Κρίμα το καημένο για

μένα θα έπρεπε να απαγορεύεται, τώρα ακόμη και να το αφήσουν να ζήσει ελεύθερο δεν θα τα καταφέρει έτσι που ξεκόπηκε από το φυσικό του περιβάλλον. Αυτό δεν είναι αγάπη.