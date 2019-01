Nightwish - The Phantom of the Opera - Lyrics

Nightwish αφιέρωσα εγώ, αλλά το άτομο που απάντησε δεν ήταν εκείνο στο οποίο αναφερόμουν, άσε που δεν περίμενα απάντηση καν. Και στο παρελθόν υπήρξε μπέρδεμα... Εγώ δεν είμαι κορίτσι, όπως αφήνει η απάντηση με τα αποσιωποιητικά για τίτλο να φανεί. Και ήμουν συγκεκριμένος, αυτές οι προτάσεις με τα εισαγωγικά, ήταν η δική μου φιλοφρόνηση και η δική μου ρήση προς εκείνη.



Εξάλλου και τυπογραφικό να ήταν στην απάντηση, το: "αν ήσουν σίγουρη" και εννοούσε "σίγουρος", πάλι δεν βγαίνει σωστό, καθώς εγώ ποτέ δεν την κατηγόρησα ότι γκρινιάζει.



Μυστήριο πάντως, την πρώτη φορά που αφιέρωσα Nightwish εδώ για εκείνη, όχι μόνο το κατάλαβε, αλλά έκανε και κίνηση έξω, την αμέσως επόμενη μέρα κιόλας... Εκτός αν ήταν μια διαβολική σύμπτωση... Γενικά όμως η κατάσταση είναι κατεστραμένη (πλέον). Μια συμπληρωματική αφιέρωση, λοιπόν, για να μπούνε τα πράγματα στη θέση τους... Και μιας και είναι το τέλος, μπορώ να είμαι λίγο πιο απρόσεχτος.