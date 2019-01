Like A Storm - Love The Way You Hate Me (Lyrics)

Εγώ ο,τι ήταν να το κάνω το έκανα, το δώρο μου για τα Χριστούγεννα ηταν ακριβώς για να σου αποδείξω πως ΔΕΝ παιζω. Ήθελα να το ξεκινήσουμε από την αρχή παρ'ολο που είχα τις αμφιβολίες μου.

Περίμενα λίγο και προσπάθησα να επικοινωνήσω, αλλά φυσικά δεν τα κατάφερα δεν ήθελες να σηκώσεις το τηλεφωνο και να μου μιλήσεις . Επομένως την απαντησή μου την πείρα. Εσύ και ο φίλος σου έχετε αποφασίσει να μου κάνετε την ζωή δυσκολη, καλά εκείνος οκ τον καταλαβαινω, εσύ; Γιατί ; Τι σου έχω κάνει ; Και γιατί τα έχεις βάλει μαζί μου; Έχεις κάνει τόση προσπάθεια τόσο καιρό για μια εκδίκηση; Ενός άλλου ανθρώπου όλα καλά με έκανες να πιστέψω πως όντως έχεις κάτι το μοναδικό, για μένα τουλαχιστον,. Μπράβο. Μόλις παω να σε πλησιάσω, απομακρύνεσαι και λες πως σε κοροιδευω, δεν ξέρω με τι ανθρώπους έκανες παρέα και τι σου έχει συμβεί . Εγώ Δεν κοροϊδεύω γι'αυτό ίσως πιάστηκα στην φάκα. Όλα καλά όμως .Δεν θέλω να ασχοληθώ άλλο. Ο φίλος σου τα κατάφερε μια χαρά ο πόλεμος τελείωσε κι εσείς κερδίσατε. Εγω σήκωσα λευκή σημαία .

Καλή χρονιά να έχετε και οι δυο σας .