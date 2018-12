Legends Never Die (ft. Against The Current) | Worlds 2017 - League of Legends

Ίσως και να έχω κάτι από το τραγούδι αυτό(μία κρυφή δύναμη),το μόνο σίγουρο είναι ότι εσύ έχεις βγει από το μονοπάτι για να το δεις.Μερικές φορές δεν το αντέχεις ούτε εσύ γιατί είναι πάνω από τις δυνάμεις σου.



Να μην με αγαπάς γιατί δεν μπορείς (είναι βαριά η φούστα του τσολιά,δεν είναι για όλους)

Ακόμα να βρεις τον τρόπο να με κάνεις να γυρίσω;

Χάνεις χρόνο και τα φτερά μου δυναμώνουν σε λίγο καιρό θα πετάω και πάλι και τότε τίποτα δεν θα μπορεί να με κρατήσεις στην γη σου.