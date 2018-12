Carl Orff - O Fortuna - Latin and English Lyrics

Από την αρχή το ήξερα:



- Like the moon, you are CHANGEABLE

- First OPPRESSES and then SOOTHES (αντίθετη ήταν η σειρά, αλλά δεν πειράζει)

as FANCY takes it

- Fate "MONSTROUS" and EMPTY

you whirling wheel, you are MALEVOLENT

- Well being is VAIN and always FADES to nothing

- Shadowed and veiled, you plague me TOO

- Now through the game, i bring my BARE back

to your VILLAINY

- Fate is AGAINST me in health and virtue

- DRIVEN on and weighted DOWN

always ENSLAVED (σε σένα)

- Since FATE strikes down the strong MAN

everyone WEEP with me



- For the GIFTS she has made me, she PERVERSELY TAKES AWAY

- It's written in TRUTH, that she has a fine head of HAIR,

but when it comes to seizing and OPPORTUNITY, she is BALD (λιγάκι στη δεξιά μεριά μόνο...)



- The wheel of fortune TURNS; i go DOWN, demeaned

another is raised up; far too high up

- Sits the KING at the summit, let him FEAR ruin...

for under the axis is WRITTEN;



_atianam Reginam



Όμως δε μπόρεσα να κάνω ούτε αυτό που έπρεπε (για το δικό μου καλό), ούτε αυτό που ήθελες εσύ... Χειρότερα τώρα όλα, όσο πιο πολύ πάλαιψα να απαγκιστρωθώ και να ξεφύγω, τόσο πιο πολύ μπλέχτηκα... Κι απόμεινα να καταριέμαι τη μοίρα... Σε θέλω, αλλά δεν θα το μάθεις ποτέ. Όχι ότι θα ενδιαφερόσουν κιόλας... Εκτός αν θέλεις την ικανοποίηση να πληροφορηθείς, πως η αποστολή σου πέτυχε, έστω και μετά από τα δικά μου "παιχνιδάκια"... Πεπρωμένο φυγείν αδύνατον



(ο μαύρος βασιλιάς, στη λευκή σειρήνα)