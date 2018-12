The Fray - You Found Me with Lyrics

Δεν ξέρω πού πήγαινε αυτό.



Και επιτέλους είχα στείλει τόσες φορές και την τελευταία δεν πήρα ούτε απάντηση. Αν είσαι εσύ, πες τα από μπροστά μου όχι εδώ