Shadow Of War - True Ending Theme ''Fires Of War'' Lyrics [4K]

"I cannot go on without you"



Στη γλυκιά φωνή, το πιο μοιραίο "όπλο" που αντιμετώπισα ποτέ και ενώ ήξερα και προέβλεψα τα πάντα από την αρχή, ωστόσο τη στιγμή που νίκησα, έχασα τα πάντα...



Ήμουν πολύ καλύτερα στο σκοτάδι και την ανυπαρξία μου, τελικά. Ωραία "το δρομολόγησες το πράγμα", ακριβώς όπως έλεγες και στον άλλο τον καραγκιόζη, στην αρχή... "Αρκεί να με έφερνε σε επαφή μαζί σου μια φορά και ήξερες εσύ τί θα έκανες, στην πορεία"... Ελπίζω να είσαι περήφανη που έστω και αποτυχαίνοντας, πέτυχες τον αρχικό σου σκοπό εκ των υστέρων, ελπίζω να είστε και οι δυο σας ευχαριστημένοι, με το "κατόρθωμα"... Εγώ ψυχορραγώ, γιατί κόλλησα μαζί σου στ' αλήθεια, ενώ ξέρω τα πάντα, είδα τα ψέμματα, έμαθα και για πολλά άλλα... Είσαι χειρότερη κι από τη Δέσποινα τελικά, που ξέρω ότι τη γνωρίζεις, άλλωστε μόνη σου στην κουβέντα μας τότε με τις φράσεις που είπες, "έδειξες" αυτό... "Εκείνη τον τσάκισε, εσύ θα τον αποτελείωνες"... Κι αυτό το είχα ακούσει, μέσα σε όλα τ' άλλα.



Ας καούν όλα στη φωτιά λοιπόν... Εγώ θα αναπνέω τη στάχτη. Σε ήθελα τόσο πολύ, σε χρειαζόμουν... Αλλά στο τέλος, δικαιοσύνη απονεμήθηκε. Θα επιστρέψουμε και οι δυο σε ψεύτικους ανθρώπους, χωρίς αισθήματα, που δεν θα έχουμε καμμιά αξία για εκείνους. Εγώ, θα πετάξω στα σκουπίδια τα πάντα, αλλά πρώτα τον ίδιο μου τον εαυτό και την καρδιά μου. Ήταν μοιραία η συνάντησή μας... Θα είναι εμπειρία μεταμόρφωσης για μένα, τελικά...



Σε ευχαριστώ που γκρέμισες από μέσα μου και το τελευταίο ίχνος αμφιβολίας, πως "ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός" και πως ανθρωπιά δεν υπάρχει, πλέον... Είστε χειρότεροι κι από δαίμονες, όχι τέρατα απλά. Καμμία "άμυνα" δεν είναι αρκετά ισχυρή, μπροστά σας.-