Nick Cave & The Bad Seeds - Do You Love Me?

Εύχομαι πολλές χαρούμενες στιγμές,ειλικρίνεια,αγάπη και πάνω απ' όλα ν'αποκτήσουμε τα Κότσιρα που απαιτούνται για να πραγματοποιήσουμε όσα ποθούμε.