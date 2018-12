Sam Smith - Have Yourself A Merry Little Christmas

Ασχέτως βιολογικού φύλλου, η μία φλόγα είναι η θηλυκή κι η άλλη η αρσενική. Σοφότερη, στην 3D πραγματικότητα όπου ζούμε, συνήθως είναι η θηλυκή. Αυτή και σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος: Αφυπνίζεται πρώτη και αναμένει την αφύπνιση της αρσενικής -αν γνωρίζονται, ίσως παίζει ρόλο σε αυτήν.



Η δυσκολία είναι, στην κυριολεξία, να σταθεί στο "ύψος" της, για να υποδείξει τον σωστό δρόμο. Τι σημαίνει αυτό; Να διατηρήσει τα λεγόμενα "vibes" της υψηλά, αντί να "πέσει" στα επίπεδα της άλλης φλόγας, απ' την ανυπομονησία να τη συναντήσει. Η αρσενική φλόγα είναι πιο απερίσκεπτη και απρόσεκτη, μέχρι να πάρει τα μαθήματά της. Σκοπός είναι να ανεβάσει τις Δονήσεις της, ώσπου να αντιληφθεί την ξεχωριστή σύνδεση με το θηλυκό της άλλο μισό. Όταν δύο φλόγες βρεθούν σε κοινό μήκος κύματος, η χημεία είναι απερίγραπτη κι η επικοινωνία ως και τηλεπαθητική!



Καλά Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά!



±Παρακαλώ πολύ να ανέβει±