Tarja - From Spirits and Ghosts (Score for a Dark Christmas) [Full Album]

Όπως πάντοτε, άλλωστε. Όλα θέμα συνήθειας είναι. Τουλάχιστον η τέχνη, πάντα κρατάει συντροφιά. Πόσο θα ήθελα όμως, να ήταν η φωνή εκείνης κι αντί για σκοτεινά, να ήταν γεμάτα φως... Τίποτα δεν είναι αυτό που φαίνεται και ακόμη κι αν το γνωρίζεις πριν κάτι συμβεί, πάλι δε μπορείς να το αποδεχτείς και να προχωρήσεις. Η σκοτεινιά δεν εξαπατά, το φως που πέφτει πάνω της, όμως, αντιθέτως...



Dark, dark Christmas



Για όσους από εμάς, είναι το μόνο πράγμα που γνωρίσαμε... Για όσους από εμάς μας κυνηγάνε "φαντάσματα" από το παρελθόν και απατηλές οπτασίες, που το φως κάποιου άλλου πέφτοντας πάνω μας πρόσφατα ξαναξύπνησε, ή δημιούργησε εκ νέου...