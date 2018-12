Billie Holiday - I'll Be Seeing You (1944)

Σχεδόν δύο χρόνια μαζί σου και νιώθω ο πιο τυχερός άνθρωπος στον κόσμο. Κάθε μέρα σε ερωτεύομαι όλο και περισσότερο: το χαμόγελό σου, τα μάτια σου, τα νάζια σου, την γκρίνια σου. Ανυπομονώ να ξαναζήσω τα πρωινά μας-καφές, τζαζ και τα φιλιά σου. Σ'αγαπώ πάντα.